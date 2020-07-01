شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر: القضاء على 12 إرهابياً والقبض على 5 آخرين والان نبدء بالتفاصيل

أعلن الجيش الجزائري القضاء على 12 عنصراً إرهابياً والقبض على خمسة عناصر آخرين، فيما استسلم ثلاثة آخرون للجهات العسكرية في البلاد، وذلك خلال السداسي الأول من العام الجاري 2020 م.

وأضافت إحصائية للجيش الجزائري أوردتها وكالة الأنباء الجزائرية اليوم أنه قُبض على 50 عنصر دعم للميليشيات الإرهابية، وثلاثة أشخاص حاولوا الالتحاق بالميليشيات الإرهابية، مع كشف وتدمير 153 مخبأ للإرهابيين و 235 قنبلة تقليدية الصنع و 23 لغماً وأكثر من 112 كيلوغرام من المواد المتفجرة، وأكثر من 417 كيلوغرام مواد كيمياوية لصنع المتفجرات.

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وأفادت الإحصائية في نفس الإطار أنه استُرجع 124 قطعة سلاح، من بينها رشاش RPK ، و 22 كلاشنيكوف، و 80 بندقية صيد، وبندقيتين ماوزر، وبندقية قناصة، وبندقية مضخية، و 15 مسدساً إلى جانب استرجاع كذلك 53 مخزن ذخيرة، و 14 مقذوفاً و 9700 كبسولة وكمية من الذخيرة.

ولفتت إلى أنه أُوقف 2299 مهرباً، وضبط أجهزة وأدوات تستخدم في عمليات التنقيب غير الشرعي عن الذهب، شملت 908 مولدات كهرباء، و 653 مطرقة ضغط ، و 30 آلة تكسير الحجارة، وخمس آلات حفر، و99 جهاز كشف عن المعادن إلى جانب مصادرة 534 عربة مختلفة الأصناف، وكمية مهمة من خليط الذهب والحجارة.

وأبلغت الإحصائية عن إيقاف 3437 مهاجراً غير شرعي من جنسيات إفريقية متفرقة كانوا متوجهين إلى الأراضي الأوروبية.