شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة واشنطن تفرق المتظاهرين وتعتقل 31 شخصاً والان نبدء بالتفاصيل
وأصدر عمدة المدينة جيني دركان، أمرًا تنفيذيًا أمس الثلاثاء، رداً على ما جرى الإبلاغ عنه من سلامة الحياة والصحة العامة وقضايا الملكية في المنطقة الشرقية ومنطقة كال أندرسون بارك، التي احتلها المتظاهرون في الأسابيع القليلة الماضية وشابتها سلسلة من حوادث إطلاق النار.
ووفقاً للشرطة، فإن الاعتقالات الـ 31 كانت بسبب عدم التفرق والعرقلة والاعتداء وحيازة أسلحة بشكل غير قانوني.
وكان المتظاهرون قد أعلنوا هذه المنطقة "خالية من الشرطة" ومنعتهم من الدخول إليها، فيما شهدت هذه المنطقة العديد من عمليات "إطلاق النار" و"ممارسات إجرامية"، بحسب وسائل إعلام أمريكية.
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