شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة واحدة جديدة بكورونا في تونس والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف بيان صادر عن وزارة الصحة التونسية حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في تونس، أنه جرى اكتشاف الإصابة الجديدة إثر القيام بـ 513 تحليلاً مخبرياً، لافتاً الانتباه إلى تسجيل 1038 حالة تعاف ٍ من الفيروس.
وأفاد أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد المتوفين عند 50 شخصاً بالتوازي مع وجود 87 حالة إصابة لا تزال حاملة للفيروس.
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