دمشق تعتبر «بروكسل» تدخلا فـي شؤونها .. بوتين وأردوغان وروحاني يتفقون على تعزيز مساعي تسوية الأزمة السورية

في السياسة 1 يوليو,2020 نسخة للطباعة

موسكو ـ د.ب.أ: اتفق قادة كل من روسيا وتركيا وإيران خلال قمة افتراضية أمس على تعزيز المساعي المشتركة الرامية إلى تسوية الأزمة في سورية.

ووفقا لبيان مشترك صدر عن قمة رئيس روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب طيب أردوغان وإيران حسن روحاني، فقد اتفق الرؤساء الثلاثة على “تعزيز التنسيق بناء على الاتفاقات المبرمة ضمن إطار منصة مفاوضات أستانا”.

وأشار البيان المشترك، الذي نقله موقع “روسيا اليوم”، إلى التزام الدول الثلاث بوحدة واستقلال وسيادة الأراضي السورية، وأكد رفض “أي محاولات لفرض وقائع جديدة على الأرض في سوريا تحت ذريعة محاربة الإرهاب، بما يشمل مبادرات غير قانونية بشأن إعلان الحكم الذاتي”. وأبدى الرؤساء عزمهم على “مواجهة المخططات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة”. وفي هذا الصدد، أدان الزعماء الثلاثة اعتراف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل، محذرين من أن هذا القرار “يشكل خطرا على السلام والأمن الإقليميين”. وأكد البيان على مواصلة العمل من أجل القضاء على التنظيمات المتطرفة في سوريا، وشدد على ضرورة ضمان الهدوء في منطقة خفض التصعيد في إدلب من خلال تنفيذ جميع الاتفاقات المعنية.

إلى ذلك أكدت سوريا أن مؤتمر بروكسل وغيره من المؤتمرات يشكل تدخلا سافرا في الشأن الداخلي السوري، كما أن المواقف الصادرة عنه تبين استمرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأنظمة التابعة لهما في سياساتهم العدائية تجاه سوريا. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين قوله إن “مؤتمر بروكسل حول سوريا والمواقف الصادرة عنه أوضح استمرار الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأنظمة التابعة لهما في سياساتهم العدائية تجاه سوريا والتي أجهضت وثبت فشلها ولا أدل على ذلك من ترنح واندحار مشروعها العدواني”.