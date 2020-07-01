الصين تبدأ تنفيذ قانون هونج كونج وتطالب الدول الأجنبية بعدم التدخل

بكين ـ رويترز: حثت الصين الدول الأجنبية على الكف عن التدخل في شؤون هونج كونج، وذلك ردا على انتقادات من الولايات المتحدة وبريطانيا وآخرين بشأن قانون الأمن القومي الجديد الذي أقرته للمدينة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان إنه يتعين على الدول الأجنبية النظر إلى الوضع في هونج كونج بموضوعية وإن بكين لن تسمح بالتدخل الخارجي في شؤونها. من جانبها قالت شرطة هونج كونج إنها اعتقلت أكثر من 30 شخصا أمس، في احتجاج في منطقة تسوق مكتظة بالحركة في هونج كونج مع سريان قانون جديد للأمن القومي، فرضته الصين. وقبل أن تجري الشرطة الاعتقالات في منطقة “كوزواي باي”، حملت أعلام تحذير أرجوانية اللون لتحذير المتظاهرين بأنهم يمكن اعتقالهم بسبب نشاطهم الانفصالي، بموجب القانون الجديد، إذا لم يوقفوا نشاطهم. وكانت أول عملية اعتقال لرجل كان يحمل شعار “استقلال هونج كونج” والجريمة تأتي الآن مع عقوبة مشددة محتملة بالسجن. وناقشت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، كاري لام ومسؤولون حكوميون كبار في المدينة التي تحكمها الصين تفاصيل القانون في مؤتمر صحفي أمس، وهو اليوم الأول لتنفيذه. وقالت لام إنها راضية عن التمرير الأخير لبندين مهمين من التشريع، اللذين أثارا اضطرابات: قانون الأمن القومي الجديد بالإضافة إلى قانون النشيد الوطني قبل ذلك، الذي يجعل السخرية من النشيد الوطني جريمة. وأضافت لام أن القانون سيضمن حريات وحقوق المواطنين في هونج كونج على الرغم من المخاوف من حدوث العكس.