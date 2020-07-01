73% من الناخبين الروس يصوّتون لصالح التعديلات الدستورية المزيد

صوّت 73,55% من الناخبين الروس، الأربعاء، لصالح التعديلات الدستورية التي تتيح عملياً للرئيس فلاديمير بوتين البقاء على رأس السلطة حتى عام 2036، حسب نتائج أولية نشرت عقب انتهاء عمليات التصويت.

والنسبة المعلنة هي نتيجة فرز 26,55% من مراكز الاقتراع المنتشرة في أراضي الاتحاد الروسي المترامي الأطراف، وقد نشرتها هيئة الانتخابات المركزية، وذلك بعدما أغلقت آخر مراكز الاقتراع في كاليننغراد بعد أسبوع من انطلاق الاستفتاء.

Advertisements

وانطلق التصويت في 25 يونيو/حزيران ليستمر سبعة أيام، حتى اليوم الأربعاء، حيث فتحت هذا اليوم مراكز الاقتراع في جميع الأقاليم الروسية أبوابها من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء، ليتم بعد ذلك فرز الأصوات.

وستدخل التعديلات الدستورية حيز التنفيذ منذ يوم إعلان نتائج التصويت رسميا.

وتشمل التعديلات إعادة توزيع الصلاحيات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان، وتوسيع مهمات مجلس الدولة، ومنع المسؤولين الحكوميين الكبار من حمل جنسية أجنبية وامتلاك حسابات مصرفية في بنوك أجنبية، وتوسيع قائمة الشروط التي يجب على المرشح للرئاسة تلبيتها، علاوة على منح الرؤساء السابقين حصانة من الملاحقة القضائية.