شكرا لقرائتكم شاهد عملية إزالة تمثال الرئيس أندرو جاكسون في فرجينيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بعدما قررت وزارة الأمن الداخلي في أميركا، الأربعاء، إنشاء قوة عمل خاصة جديدة لحماية المعالم التاريخية في جميع أنحاء البلاد التي تعرض بعضها للتخريب إثر الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي اندلعت احتجاجاً على مقتل جورج فلويد، أزالت السلطات نصب الرئيس أندرو جاكسون في ولاية فرجينيا.

بدوره، أكد وزير الأمن الداخلي بالنيابة تشاد وولف، في بيان إنه سينشر فرق انتشار سريع في أنحاء البلاد لحماية المعالم الأثرية والتماثيل خلال عطلة عيد الاستقلال في الرابع من تموز/يوليو، وذلك بعدما أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلطات إنفاذ القانون الأميركية باعتقال ومحاكمة أي شخص قام بإتلاف نصب تذكاري وسجنه لمدة أقصاها 10 سنوات.

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وكان ترمب قد نشر في تغريدة، الأربعاء، أن أمره التنفيذي الأخير لحماية الآثار والتماثيل أصبح سارياً، مذكرا المخربين عقوبة السجن.

وأضاف: "من فضلك لا تعرض نفسك للخطر. كثيرون موقوفون الآن".

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يشار إلى أن العديد من المعالم الأثرية والنصب التاريخية في أميركا كانت تعرضت لهجمات، وأسقط بعضها الشهر الماضي، أثناء احتجاجات ضد عنف الشرطة.