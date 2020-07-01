تنديد بـ"السياسات غير المسؤولة" لمواجهة كورونا في القارة الأميركية

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اعتبر رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الأربعاء أن القارة الأميركية تدفع غالياً ثمن "السياسات غير المسؤولة" لبعض زعمائها في إدارة أزمة وباء كوفيد-19.

وأشار فرانسيسكو روكا إلى أن عدداً من القادة في القارة "غير مسؤولين"، مضيفاً "ليس فقط في البرازيل والولايات المتحدة".

وأضاف خلال مؤتمر صحافي افتراضي "تدفع القارة الأميركية الثمن الأعلى لتلك السياسات الخلافية التي لا تتبع آراء المجتمع العلمي".

واعتبر أنه "جري تسييس الفيروس، وهذا أمر سخيف".

والولايات المتحدة هي البلد الأكثر تضرراً من الوباء في العالم مع أكثر من 127 ألف وفاة من بين 2,6 مليون إصابة، تليها البرازيل مع أكثر من 60 ألف وفاة و1,4 مليون إصابة.

ورأى روكا أن الرئيس البرازيلي "قلل من أهمية تداعيات كوفيد-19 وترتبت على ذلك عواقب خطيرة على بلده"، مذكراً بأن بولسونارو قارن فيروس كورونا بـ"نزلة البرد"، ولم يحترم قط تدابير التباعد وانتقد اجراءات العزل وإغلاق المتاجر.

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وأضاف "الآن النتائج وصلت، هنا أمام أعين العالم".

وعند سؤاله عن رفض الرئيس الأميركي وضع كمامة في الأماكن العامة، أجاب روكا "إذا كان المجتمع العلمي يعتقد أنه لا يجب مصافحة الآخرين ويجب وضع كمامة، فأعتقد أن على الرؤساء الإصغاء إلى تلك التوصيات واتباعها".

وأشار روكا إلى أن البيرو وتشيلي والمكسيك بدورها متضررة بشدة من الفيروس.

وقالت المنظمة الأميركية للصحة إنّ حصيلة الوفيات في أميركا اللاتينية والكاريبي قد تتخطي 400 ألف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ما لم تفرض تدابير صحية أكثر صرامة في المنطقة.

وأسفر وباء كوفيد-19 عن وفاة أكثر من 511 ألف شخص وإصابة 10,5 مليون في العالم، وهو "بعيد عن أن ينتهي" بعد، كما حذرت مؤخراً منظمة الصحة العالمية.

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