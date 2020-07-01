التضامن: صرف معاشات بقيمة 1.8 مليار جنيه في اليوم الأول للصرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين سليم:
قالت وزارة التضامن الاجتماعي إنه تم اليوم الأربعاء صرف 1.837 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة بالزيادات وفروق العلاوات و الدفعة الأولى من المتجمدات.
وتلقت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي تقريرًا من غرفة العمليات المركزية بشأن بدء صرف المعاشات اليوم.
وذكر البيان أن إجمالي حركات الصرف حتى الساعة الثانية ظهراً بلغ 1.483 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 1.837 مليار جنيه.
وذكر البيان أن عملية صرف المعاشات انتظمت في أول أيام صرف الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات الذين يتقاضون 1000 جنيه فأقل وفقاً لقيمة المعاش قبل الزيادة ( قيمة المعاش فى شهر يونيو ).
وبلغ عدد الذين صرفوا معاشاتهم بعد إضافة الزيادة وكذلك الفرق الشهري من العلاوات و الدفعة الأولى من قيمة المتجمدات المستحقة لقطاع كبير من أصحاب المعاشات من خلال منافذ صرف صندوقي التأمين الاجتماعي 122 ألف حالة بقيمة إجمالية 117 مليون جنيه.
وأضاف البيان أن عدد الذين صرفوا معاشاتهم عبر ماكينات الصرف الآلي 901 ألف حالة صرف بقيمة إجمالية 1.282 مليار جنيه، بالإضافة إلى 460 ألف حالة صرف قاموا بصرف معاشاتهم من خلال مكاتب البريد بقيمة إجمالية 438 مليون جنيه.
يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قسمت عملية صرف المعاشات على أيام بحسب قيمة كل معاش خوفًا من تكدس والتزاحم.
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