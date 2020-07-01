تركيا: إصابات كورونا تتجاوز 200 ألف والوفيات تتخطى 5 آلاف حالة

محمد اسماعيل - القاهرة - أنقرة - (د ب أ):
سجلت تركيا 1192 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأربعاء، وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالفيروس إلى 201 ألفا و 98 حالة، وفقا لما ذكر وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.
وسجلت تركيا 19 حالة وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا، ليصل إجمالي عدد الوفيات إلى 5150.
وأجرت تركيا 52 ألفا و313 فحصا للكشف عن حالات كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وقال قوجة في مؤتمر صحفي متلفز إن حالات الإصابة بالفيروس في إسطنبول تشكل 74ر53 % من جميع الحالات في تركيا.
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