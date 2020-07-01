100 مليون دولار من "سي دي سي" البريطانية للبنك التجاري الدولي لتعزيز قاعدته الرأسمالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أبرمت مجموعة سي دي سي (CDC)، البريطانية للاستثمار والتمويل للتنمية صفقة لتوفير 100 مليون دولار أمريكي للبنك التجاري الدولي (CIB) بحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء عن السفارة البريطانية.

وأشار البيان إلي أن الغرض من التمويل تعزيز قاعدة رأس مال البنك من أجل نمو أعمال البنك والتوسع في الإقراض.

كما يهدف التمويل لزيادة الإقراض لقطاعات التصدير بما يتماشى مع أجندة الحكومة المصرية لتطوير مصادر بديلة من العملة الصعبة غير السياحة بحسب البيان.

يأتي إبرام هذه الصفقة بمبلغ 100 مليون دولار بعد توقيع مذكرة تفاهم بين مجموعة سي دي سي و CIB في قمة الاستثمار الأفريقية في لندن في يناير الماضي.

وقال نيك أودونوهو، الرئيس التنفيذي لمجموعة CDC إن "هذه الصفقة الرائدة مع CIB ستمكن البنك من دعم المزيد من العملاء في هذا الوقت الحرج".

وأضاف: "يعد دعم أسواق رأس المال في البيئة المصرفية في هذا الوقت أمرا حيويا إذا أرادت الاقتصاديات الأفريقية تجاوز عاصفة فيروس كورونا المستجد".

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وتعليقا على الصفقة، قال حسين أباظة، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة CIB : "نحن كمؤسسة قائمة على العلاقات نقدر بشدة شراكتنا مع CDC ويسعدنا جدا أن نرى إبرام هذه الصفقة".

وأضاف: "يأتي هذا التسهيل الرأسمالي من المستوى الثاني كجزء من خطة البنك المستمرة لزيادة ترسيخ قاعدته الرأسمالية ودعم خطط النمو المستقبلية للبنك حيث نتطلع جميعا للخروج من هذه الأوقات غير المسبوقة بشكل أقوى."

وقال السفير البريطاني في مصر، السير جيفري آدامز: "إنه للشيء رائع أن نرى نتائج قمة الاستثمار الأفريقي ، و التي انعقدت في المملكة المتحدة في يناير، لها بالفعل مثل هذا التأثير الملموس على أرض الواقع حيث سيوفر هذا التسهيل التمويلي دعما حاسما للشركات الصغيرة والمتوسطة في وقت حرج، مما يساعد على الحفاظ على استمراريتها وحماية القوى العاملة في مصر."

مجموعة CDC من بين أوائل المؤسسات الإنمائية الثنائية التي يتم منحها تصريحا لتوفير المستوى 2 من رأس المال للقطاع المصرفي في مصر.

ولقد استثمرت في مصر منذ عام 2003 وتعتبر مصر محط تركيز متزايد الأهمية لأنشطتها الاستثمارية.

يدعم رأس مالها حاليا 20 شركة في الدولة توظف أكثر من 9000 شخص. قدمت مجموعة CDC أكثر من 115 مليون دولار أمريكي كاستثمار لتلك

الشركات، وتخطط لتوسيع أنشطتها الاستثمارية في البلاد بشكل أكبر في السنوات القادمة.