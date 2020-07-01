بسبب هونج كونج.. بايدن يهدد بفرض عقوبات على الصين حال انتخابه رئيسًا لأمريكا

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

توعد المرشح الديمقراطي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، جو بايدن، اليوم الأربعاء، الصين مهددا بفرض عقوبات جديدة عليها بسبب قانون الأمن القومي الذي أقرته في هونج كونج، وهذا حال انتخابه رئيسًا للبلاد في نوفمبر المقبل، حسبما ذكرت رويترز.

ووصف بايدن، القانون الجديد الذي فرضته الصين بأنه "ضربة قاتلة للحرية" بالمنطقة.

وتابع بايدن في بيان، نشرته رويترز، اليوم، أن بكين "تصرفت دون خوف من عقاب" عندما كشفت النقاب عن قوانين جديدة فرضتها على هونج كونج من شأنها أن تجعل عقوبة جرائم الحض على الانفصال وأعمال التخريب والإرهاب والتواطؤ مع قوات أجنبية تصل إلى السجن مدى الحياة.

Advertisements

وقال في بيانه، إن القانون الجديد الذي صيغ في سرية ويغطي نطاقا واسعا يوجه بالفعل ضربة قاتلة للحريات والاستقلالية التي تميز هونج كونج عن باقي الصين.

وأكد أنه حال انتخابه رئيسا، سيمنع الشركات الأمريكية من التغاضي عن القمع ودعم دولة المراقبة للحزب الشيوعي الصيني وسيفرض عقوبات اقتصادية عاجلة لو حاولت بكين إسكات مواطنين أمريكيين وشركات ومؤسسات بسبب ممارستهم حقوقهم الأساسية.

وتعهد باتخاذ خطوات أقوى لمنع الواردات المنتجة من العمل بالسخرة في إقليم شينجيانج الصيني، حيث تُقدر الولايات المتحدة أن أكثر من مليون مسلم من الإيجور يُحتجزون في معسكرات هناك.

وتنفي الصين إساءة معاملة السكان في شينجيانج، وقالت السلطات في بكين وهونج كونج مرارا إن قانون الأمن الجديد يستهدف مثيري الاضطرابات وهم قلة ولن يؤثر على الحقوق والحريات ولا مصالح المستثمرين.