بينها معرض سيارات شهير.. إزالة 11 حالة تعد على الأراضي الزراعية بالمنوفية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - محمد الملاح:

شنت محافظة المنوفية حملة مكبرة لإزالة التعديات على طريق "شبين الكوم - قويسنا"، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد ناجي أباظة، مدير أمن المنوفية، ومحمد موسى، نائب المحافظ، وهناء عقيلة، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ورجال الأمن، وعدد من سيارات المطافي والإسعاف، وباستخدام 3 دقاق كبير و3 ونش كبير وبرج كهرباء و3 لودر وعدد كبير من العمال، وبحضور ممثلي كافة أجهزة محافظة المنوفية.

وجرى تنفيذ 11 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمساحة 1331 مترًا، وإزالة معرض الأحمدي للسيارات، والذي يقع بمدخل مدينة شبين الكوم، وهو عبارة عن دور أرضي وميزانين بالخرسانة المسلحة، بالمخالفة لأحكام القانون، وإزالة سقف الدور الثاني العلوي بدون ترخيص ومخالفًا لشروط التراخيص لأحد المواطنين، وكذا إزالة سور من الحديد الكريتال وأعمدة خراسانية خارج الحيز العمراني بدون ترخيص وبالمخالفة للقانون، وجرى إزالة سقف بالدور الأرضي بدون ترخيص وخارج الحيز العمراني لمواطن آخر.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، على ترسيخ هيبة الدولة، وتواصل الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن الإزالات اليوم تُعد ضربة قوية للمخالفين،

وشدد على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالمتابعة الدورية والمستمرة والتصدي للمخالفين وتنفيذ الإزالات المخالفة فى المهد، بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية بهذا الشأن، مشيرًا إلى تكثيف الحملات تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتعامل بحزم مع أي محاولات للبناء المخالف، دون تهاون أو تقصير.