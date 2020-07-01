جنرال أمريكي متقاعد ينتقد ترامب بسبب تقرير عن دفع روسيا لمسلحين لقتل جنود أمريكيين

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ

وجه جنرال متقاعد في الجيش الأمريكي قاد بنفسه رجالا في المعركة انتقادا لاذعا للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الأربعاء لعدم تصرفه حيال التقارير الاستخباراتية التي أفادت بأن روسيا عرضت مكافآت مالية على مسلحين تابعين لحركة طالبان لقتل جنود أمريكيين متهما القائد العام بأنه متهم أكثر بحماية نفسه من الجنود الأمريكيين.

وكتب الجنرال المتقاعد ويسلي كلارك الذي شغل منصب القائد الأعلى السابق لحلف شمال الأطلنطي "ناتو" مقال رأي في موقع "يو.إس.إيه توداي" إن قيام رئيس بفعل القليل لحماية الشعب الذي لديه التزام مقدس تجاههم هو أمر يتعذر فهمه.

وأضاف "هذا تقصير في واجبه كقائد عام وتخل عن القوات التي تعتمد عليه وخيانة للقيادة".

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نشرت يوم الجمعة الماضي خبرًا ذكرت فيه أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية وجدت أن وحدة تابعة للمخابرات العسكرية الروسية عرضت مكافآت مالية على مسلحين لهم صلة بطالبان لقتل جنود أمريكيين وجنود من قوات التحالف الدولي في أفغانستان.

ونشرت صحف أخرى مثل التايمز أن الرئيس تم إطلاعه على المعلومة الاستخباراتية لكنه لم يتصرف حيالها. ورد ترامب بأنه لم يطلع مطلقا على هذه المعلومة نتيجة لما يبدو أنه خلاف داخل أجهزة الاستخبارات الأمريكية حيال مصداقية المعلومة.

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ونسب موقع (بزنس إنسايدر) الأمريكي إلى أعضاء سابقين في أجهزة الاستخبارات الأمريكية، من بينهم مسؤولون أطلعوا رؤساء سابقين على معلومات استخباراتية، إنه يعتبر "سوء تصرف استخباراتيا" عدم توجيه انتباه الأمريكيين إلى تهديد من هذا النوع وهو ما يلقي بظلال من الشك على مزاعم البيت الأبيض.

وكتب ترامب تغريدة بعد أخرى على تويتر قال فيها إنه لم يتم إطلاعه على الإطلاق ووصفها بأنها "خدعة". وقالت التايمز وواشنطن بوست أن المكافآت المالية الروسية أسفرت عن مقتل جنود أمريكيين.

وقال الجنرال المتقاعد كلارك إنه بينما يجد صعوبة في تصديق ذلك إلا أنه لا يزال لا يوجد عذر لسلوك الرئيس منذ أن أصبحت القصة علنية إذ كان عليه، ولا يزال بإمكانه ذلك، أن يدعو بوتين لوقف هذا السلوك على الفور والقيام بذلك دون مواربة.

وأضاف الجنرال "لسوء الحظ.. لم يكن رد فعل الرئيس الأول .. كيف يمكنني حماية القوات ولكنه كان كيف يمكنني حماية نفسي".

ورأى الجنرال المتقاعد أن الولايات المتحدة يجب أن توجه ضربة لروسيا بفرض عقوبات إضافية ونقل المزيد من القوات إلى أوروبا لمواجهة روسيا وهي اقتراحات تتعارض مع خطة الرئيس لسحب آلاف الجنود المتمركزين في ألمانيا.