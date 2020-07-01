الولايات المتحدة.. أكثر من 2.6 مليون إصابة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - أ ش أ
أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن هناك نحو مليونين و638 ألفاً و338 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في الولايات المتحدة .
وأضافت الجامعة ، في إحصائية نقلتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم، أن الولايات المتحدة سجلت اليوم 2921 حالة إصابة جديدة و68 وفاة ليرتفع تعداد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس داخل الولايات الأمريكية إلى 127 ألفاً و485 شخصًا على الأقل.
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