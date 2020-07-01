ماكرون / ننتظر توضيحا من تركيا حول أعمالها في ليبيا، وسياستها مصدر تهديد لأصدقائنا في تونس وبلدان أخرى

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن باريس لا تدعم قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، مضيفا: "هدفنا هو التوصل إلى حل سياسي في ليبيا".
وأكد ماكرون، في مؤتمر صحفي مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بالعاصمة الألمانية برلين، اليوم الاثنين: "فرنسا لا تدعم المشير خليفة حفتر، وهدفنا هو التوصل لحل سياسي"، مضيفا: "المشير حفتر قام بالهجوم العسكري بشكل يتعارض كليا مع موقف فرنسا وكما رأيتم نحن لم ندعمه عسكريا".
وأضاف: "ليبيا أصبحت ملعبا للحرب بالوكالة حيث تقوم قوى دولية ومحلية بدعم طرف أو آخر عسكريا من أجل مصالحها الخاصة، وفرنسا وألمانيا لا تقومان بذلك".
وأكد ماكرون أن "تركيا هي أكثر دولة من حيث التدخلات الأجنبية في ليبيا"، مضيفا: "تركيا لا تحترم بتاتا تعهدات مؤتمر برلين، وقد قامت بزيادة وجودها العسكري في ليبيا واستقدمت بشكل كبير مقاتلين جهاديين من سوريا".
وأضاف: "نحن ننتظر توضيحا من تركيا حول أعمالها في ليبيا، فسياسة أنقرة في ليبيا غير مقبولة لأنها مصدر تهديد لأفريقيا ولأصدقائنا في تونس وتشاد والنيجر ومصر".
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