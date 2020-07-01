مدير منظمة الصحة العالمية: الحقيقة المرّة أن جائحة كورونا تزداد حدة ولم تقترب حتى من نهايتها

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في إفادة صحفية اليوم الاثنين 29 جوان إن جائحة كوفيد-19 لم تقترب حتى من نهايتها.
وأشار تيدروس إلى أنه بعد ستة أشهر من إبلاغ الصين المنظمة للمرة الأولى بشأن ظهور عدوى تنفسية جديدة، جرى الوصول إلى حاجز عشرة ملايين إصابة مؤكدة و500 ألف وفاة.
وقال ”معظم الناس لا يزالون عرضة للإصابة، فلا يزال أمام الفيروس مساحة كبيرة للتحرك“.
وأضاف ”كلنا نريد أن ينتهي هذا الأمر. كلنا نريد المضي قدما في حياتنا. لكن الحقيقة المرة هي أنها لم تقترب حتى من نهايتها، وعلى الرغم من تحقيق العديد من الدول لبعض التقدم على المستوى العالمي في الواقع فإن الجائحة تزداد حدة“.
وقال مايك ريان مدير برنامج الطوارئ بالمنظمة إن المنظمة تتوقع القيام بعمل ضخم من أجل التوصل لمصل آمن وفعال لمنع مرض كوفيد-19 ولكن لا يوجد ما يضمن النجاح في ذلك.
وأضاف أن الدول يمكنها من ناحية أخرى أن تكافح انتشار المرض بالفحوص وعزل حالات الإصابة المؤكدة ورصد المخالطين . وخص بالذكر اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا بسبب ”استراتيجيتها الشاملة والمستدامة“ في مواجهة الفيروس.
وتخطط المنظمة لعقد اجتماع هذا الأسبوع لتقييم التقدم الذي تم إحرازه في الأبحاث مكافحة المرض.
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