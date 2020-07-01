اجتماع أوروبي لبحث الفوضى التركية في المتوسط

وتشهد العلاقات بين باريس وأنقرة توتراً لا سيما على خلفية الأزمة الليبية. وتتهم فرنسا تركيا بخرق الحظر المفروض على إرسال الأسلحة إلى ليبيا، وباستهداف فرقاطة فرنسية خلال عملية مراقبة بحرية، وهو ما تنفيه أنقرة. وبعد ذلك الحادث، أوقفت فرنسا مشاركتها في مهمة "سي غارديان" التابعة لحلف شمال الأطلسي في المنطقة.
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