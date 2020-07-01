كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الأمين العام لـ"الأخوة الإنسانية" يهنئ المطران حنا لاختياره رئيسًا لأساقفة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية- المستشار القانوني السابق لشيخ الازهر- المطران منير حنا، لاختياره أول رئيس لأساقفة إقليم الإسكندرية، الذي أعلن اتحاد الكنائس الاسقفية الانجليكانية في العالم عن تدشينه حديثًا.

وقال المستشار محمد عبدالسلام في برقية أرسلها إلى المطران منير حنا : إن الكنيسة الإنجليكانية العالمية كانت دائما في مقدمة شركاء الحوار، كما أن الطائفة الإنجيلية في مصر هي أحد ركائز التعايش الوطني، مضيفًا أنه سعيد بأن تبقى الإسكندرية منارة للتلاقي الديني والثقافي.

وكان قد أعلن رئيس الأساقفة "جوسيا ايدو فيرون" الأمين العام لاتحاد الكنائس الأسقفية الانجليكانية فى العالم (وهى كنيسة كانتربرى الأم فى بريطانيا) إنشاء إقليم جديد فى اتحاد الكنائس الأسقفية الانجليكانية باسم أقليم الإسكندرية، ومقره الرئيسى فى مصر، ويخدم عشر دول مختلفة بشمال إفريقيا والقرن الإفريقي.

ويمثل الإقليم الجديد رسميا اتحاد الكنائس الأسقفية الانجليكانية فى مصر والجزائر وتونس وليبيا وتشاد وموريتانيا واثيوبيا وجيبوتى والصومال.

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الإقليم الجديد يتكون مما كان يعرف سابقا بابروشية مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقى التى كانت جزءا من إقليم القدس والشرق الأوسط.

وتم اختيار اسم الإقليم الجديد تقديرا لمكانة مدينة الاسكندرية، التي تعد منبعا لأقدم الجذور التاريخية للكنيسة المسيحية، ويشمل إقليم الإسكندرية الجديد أربع ابروشيات هي: مصر وشمال إفريقيا والقرن الإفريقي وجامبيلا.

وسوف يقوم إقليم الإسكندرية بمواصلة الخدمة التي كانت تقوم بها ابروشية مصر وشمال أفريقيا في مجال الخدمة الروحية، فضلا عن الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليمية، والاضطلاع بدور قيادي في العمل المسكوني، وحوار الأديان داخل اتحاد الكنائس الاسقفية الانجليكانية في العالم.

وقد اختير رئيس الأساقفة "منير حنا أنيس" أول رئيس أساقفة لإقليم الإسكندرية، بالإضافة إلى دوره كمطران مصر.