كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل.. الإمارات تعلن تجاوز عدد فحوصات كورونا لـ 3.5 مليون فحص والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، مساء اليوم الأربعاء، عن تجاوز عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" لـ 3.5 مليون فحص، نقلاً عن وكالة أنباء الإمارات.

وكشفت دولة الإمارات عن تسجيل 402 إصابة وحالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى تسجيل 594 حالة شفاء من الفيروس، موضحة أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 49,069، والوفيات بلغ 316 حالة، وبلغ إجمالي حالات الشفاء 38,160 حالة.