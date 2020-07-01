كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر الجزائر تسجل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية الجزائرية، مساء الأربعاء، عن رصد 365 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، وهي أكبر حصيلة إصابات سجلت في يوم واحد منذ بدء تفشي الفيروس، مشيرة إلى ارتفاع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 14272 حالة.

وذكرت السلطات الصحية أن عدد الوفيات اليومية بالفيروس شهد استقرارا بعد تسجيل 8 حالات جديدة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة إلى 920 حالة، موضحاً أنه تم شفاء 143 مريضاً من الفيروس، ليرتفع عدد المتعافين إلى 10040 شخصا.