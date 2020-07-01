كتب هاني نصر العربي في الأربعاء 1 يوليو 2020 09:15 مساءً - انت الان تقراء خبر قصة العمال النيباليين بقطر تكشف الوجه القبيح لتنظيم الحمدين الإرهابي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أظهرت عدد من مقاطع الفيديو إعادة قطر لعدد من العمال النيباليين إلى بلادهم كجثامين بعد وفاتهم على أراضيها من جراء فيروس كورونا المستجد ، ودون اتباع الإجراءات الصحية في نقل جثامين المرضى بالوباء.

*النصب على العمال

لم تبدأ أزمة العمالة النيبالية منذ تسريحهم، بل وقوعهم في شراك القنصل القطري يوسف بن محمد الحيل لدى جمهورية نيبال، وعملياته المشبوهة، حيث قام بالنصب والاحتيال، ن خلال شركة توظيف العمالة "Sky Overseas Services"، في نيبال، على التربح الشخصي.

اوهم الحيل أن لكل موظف يعمل في الشركة راتبًا شهريًّا قدره 400 دولار أميركي، لكن بعد التحقيق تم الاكتشاف أن الموظفين النيباليين كانوا يحصلون فقط على راتب 100 دولار شهريًّا بدلًا من ذلك، باقي المبلغ حصل عليه "الحيل" لحسابه الشخصي، بحسب قطريليكس المحسوبة على المعارضة القطرية.

ولم يكتفي السفير القطري بذلك بل أنه يتم التعاقد أيضا علي خصم جزء من الراتب الشهري للعامل يحول الي صالح السفير القطري؛ حيث بلغت الاموال التي تلقاها السفير القطري ما يقارب ال 5 ملايين دولار تم رصد تحويلهم إلي السفير القطري، العامل في النيبال يتضطر إلي دفع ما يقارب ال 9000 دولار إلي السفير القطري نظير حصوله علي عمل يتقاسمهم السفير مع شركة العمالة

*تأشيرة أزاد

تبدأ رحلة العمال داخل قطر بإغراءات شركات التوظيف بوجود تأشيرة للدوحة مجانية تدعى “آزاد”، وإمكانية تغيير العمل من خلال نظام التأشيرة الخاص بمجرد الوصول لقطر، وأنها تتميز بحرية العمل مع أي صاحب عمل في قطر، ولكن هناك ظلوا بلا عمل لفترة طويلة، قبل قطع تصاريح مدفوعة والعمل بالوظيفة التي يحتاجها المشغل القطري في قطاعات صعبة وغير متفق عليها.

*شهادة العمال

ونقل صحيفة كاتماندو بوست النيبالبة، عن أحد العمال النيباليين أنه دفع 160 ألف روبية (نحو 1403 دولارات) من أجل الحصول على وظيفة في قطر، إلى وكالة توظيف في كاتماندو تقدمها بدورها كرسوم إلى شركة توريد تتعاقد مع العمال لصالح أرباب العمل القطريين.

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وأوهمت الوكالة العامل كيشور بأنه سيجد وظيفة في المراعي الخضراء، ولكن لدى وصوله إلى قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بدأ وعشرات الآلاف من العمال الأجانب مثله في مواجهة أشكال مختلفة من الاستغلال على أيدي أصحاب العمل. وأوهمت الوكالة العامل كيشور بأنه سيجد وظيفة في المراعي الخضراء، ولكن لدى وصوله إلى قطر، التي تستضيف بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، بدأ وعشرات الآلاف من العمال الأجانب مثله في مواجهة أشكال مختلفة من الاستغلال على أيدي أصحاب العمل. *وفاة 1200 عامل

وكشفت الخارجية النيبالية، أن العمال من نيبال عملوا في ظروف غير إنسانية، وتوفي أكثر من ألف عامل نيبالي في قطر.



البيانات الحكومية في نيبال عن عدد كبير من الوفيات بين العمال في قطر، في استغلالهم لتنفيذ مشروعات مونديال 2022 حيث توفي ما لا يقل عن 1025 عامل بين عامي 2012 و2017.