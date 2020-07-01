الرئيس الجزائري يصدر عفوا عن معتقلين من الحراك الشعبي

أصدر رئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، مساء اليوم الأربعاء عفوا عن عدد من معتقلي الحراك، المحكوم عليهم في مختلف محاكم الجزائر.

ووفق بيان لرئاسة الجمهورية، فإن العفو صدر اليوم بموجب مرسوم رئاسي وقعه الرئيس تبون، بمناسبة الاحتفالات بذكرى عيدي الاستقلال والشباب.

وأضاف بيان الرئاسة أن المعنيون بالعفو هم مساجين موقوفون في إطار مظاهرات الحراك، ويتعلق الامر بعلاء شريف نصر الدين، وإلياس بحلاط، وجلول شداد، ومليك رياحي، وحسين خاضر، وداود بن عمران جيلالي.

وكانت عدة محاكم في الجزائر، قد أفرجت بداية العام الحالي عن 76 موقوفا من نشطاء الحراك دفعة واحدة، في الوقت الذي قدر حقوقيون أعداد ما بقي من معتقلي الحراك وراء القضبان بخمسين معتقلا.