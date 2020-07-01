كلميم.. توقيف جندي متقاعد للاشتباه في تورطه في قتل زوجته عمدا

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة كلميم، زوال اليوم الأربعاء، من توقيف جندي متقاعد يبلغ من العمر 56 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالقتل العمد التي كانت ضحيتها زوجته البالغة من العمر 37 سنة.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن بكلميم كانت قد باشرت، أمس الثلاثاء، إجراءات معاينة جثة سيدة بداخل منزلها وهي تحمل علامات بارزة للعنف باستعمال أداة حادة، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات التي أنجزتها عناصر الشرطة القضائية عن الاشتباه في ضلوع زوج الضحية في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وفراره من مسرح الجريمة.
وأضاف المصدر ذاته أن إجراءات البحث والتحري مكنت من تحديد مكان الزوج المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة كلميم، حيث يرجح أن تكون لدوافع هذه الجريمة علاقة بمشاكل عائلية يجري تحديدها من خلال إجراءات البحث.
وخلص البلاغ إلى أنه قد تم وضع المشتبه فيه رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد الأسباب والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
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