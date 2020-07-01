بؤر الأحياء الشعبية في فاس تقفز بجهة مكناس- فاس إلى أعلى إصابات كورونا في 24 ساعة

عرفت الحصيلة اليومية لفيروس كورونا في المغرب، تراجعا ملحوظا، مقارنة مع الأيام الماضية، التي عرف فيها منحى انتشار الفيروس ارتفاعا، الأمر الذي بررته وزارة الصحة، بارتفاع عدد الإختبارات المنجزة في الأوساط المهنية في مختلف جهات المملكة.

وكشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن التوزيع الجغرافي لـ103 إصابة جديدة موزعة على جهات المملكة، باستثناء جهات كلميم واد نون، ودرعة تافيلالت، وبين ملال خنيفرة، وسوس ماسة، التي لم تسجلن أي إصابات في 24 ساعة الأخيرة، على عكس باقي جهات المملكة.

وقالت هند الزين، رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة، في التصريح اليومي للحصيلة الوبائية أن مكناس فاس تصدرت عدد الإصابات، إذ تم تسجيل 40 إصابة جديدة في الجهة، 37 حالة في فاس، حالتين بصفرو بحالة واحدة بمدينة مكناس، مقابل 22 إصابة بجهة الدار البيضاء السطات، 12 منها في مدينة الدار البيضاء، وحالتين في المحمدي، وحالتين في سيدي بنور، و5 إصابات في مديونة.

وعرفت جهة مراكش، حسب ذات المصدر، تسجيل 12 إصابة جديدة بفيروس كرورونا المستجد في 24 ساعة الأخيرة، 5 في كل من مراكش المدينة وآسفي، وحالتين في إقليم الحوز، مقابل ذلك تم تسجيل 6 إصابات جديدة في جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، 5 منها في مدينة طنجة، وحالة واحدة في مدينة المضيق.

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وأضافت المتحدثة باسم وزارة الصحة، أن جهة الرباط-سلا-القنيطرة، عرفت تسجيل 9 حالات جديدة، 6 في مدينة القنيطرة، و3 في مدينة تمارة، أما جهة العيون الساقية الحمراء فقد عرفت تسجيل 6 إصابات جديدة كلها في مدينة العيون، و3 حالات في جهة الداخلة واد الذهب، كلها في مدينة الداخلة، و5 إصابت مؤكدة في الجهة الشرقية، 3 منها في مدينة وجدة، و2 في مدينة جرادة.

وأوصت وزارة الصحة من الأشخاص المصابين بالسكري، أمراض القلب، والقصور الكلوي، السمنة المفرطة تجنب الأماكن المكتظة، وعدم الخروج إلا للضرورة والالتزام بوسائل الوقاية، من تباعد جسدي وارتداء الأقنعة بشكل سليم، مع الحرص على غسل اليدين.

وطلبت الوزارة من الأشخاص المتعاملين مع المصابين بالأمراض المذكورة، إحترام التدابير الحاجزية، لتقليل من تعرضهم لفيروس كورونا المستجد.