نشرة كورونا في المغرب.. 103 إصابة جديدة و106 حالة شفاء و0 وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 103 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 12636 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت رئيسة مصلحة الأمراض الوبائية بمديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بالوزارة، هند الزين في تصريح صحافي حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 106 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الثلاثاء، إلى الساعة الخامسة من اليوم الأربعاء، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 8920 بنسبة 71.4 في المائة.

وأضافت المتحدثة أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة خلال 24 ساعة لترتفع الحصيلة إلى 228 حالة في الإجمالي بنسبة 1.8 في المائة.