الكنيست تصادق على قانون يتيح تعقب الشاباك لمصابي كورونا

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء اليوم الأربعاء، بالقراءتين الثانية والثالثة على استخدام أساليب جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، لتعقب مصابي فيروس كورونا المستجد ومخالطيهم، رغم الانتقادات الشديدة على الخطوة التي تنتهك حق المواطنين في الخصوصية.

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