إيران: تحقيق مع 4 أشخاص بشأن انفجار المركز الطبي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني، اليوم الأربعاء، أن الشرطة الإيرانية تحقق مع أربعة أشخاص بخصوص الانفجار الذي أسفر عن مقتل 19 شخصًا في مركز طبي شمالي العاصمة طهران، مساء أمس الثلاثاء.

وقال نائب رئيس شرطة العاصمة، حامد هدوند، إن "الأربعة الذين تستجوبهم الشرطة هم المدير العام لمركز "سينا أطهر"، وثلاثة مسؤولين آخرين فيه"، فيما نفى قائد شرطة طهران، حسين رحيمي، أن يكون الحادث "تخريبيًا"، موضحًا أن "الحادث كان نتيجة اندلاع حريق في هذا المركز الصحي الخاص".

وطلب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، من السلطات المعنية في رسالة تعزية لأسر الضحايا، تسليط الضوء على سبب الحادث الذي قال الناطق باسم إدارة الإطفاء في طهران، جلال مالكي، أنه انفجار وقع نتيجة اشتعال إسطوانات غاز في مخزن المركز الطبّي.

وأشار مالكي إلى أنّ "بعض الضحايا كانوا في الطبقات العليا داخل غرف العمليّات، وكانوا من المرضى أو مُرافقيهم، ولسوء الحظ، فقدوا حياتهم بسبب الحرارة والدخان الكثيف الناجم عن الحريق الذي أخمدته الطواقم بعد ساعتين".

يُذكر أن هذا الحادث أتى بعد أربعة أيّام من انفجار خزان غاز صناعي قرب مجمّع عسكري في المنطقة ذاتها في العاصمة الإيرانيّة.