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شكرا لقرائتكم خبر عن السفير الاصبحي يبحث مع مسؤول مغربي سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية والان مع التفاصيل
الأربعاء 1 يوليه 2020
بحث سفير اليمن لدى المملكة المغربية، عز الدين الأصبحي، اليوم الأربعاء، مع مدير دائرة المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، السفير فؤاد أخريف، سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وفقا لوكالة سبأ الشرعية.
وأكد السفير الأصبحي ،على عمق العلاقات اليمنية -المغربية..مشيراً إلى تطابق مواقف البلدين في مختلف القضايا..منوهاً بدعم المغرب لليمن على صعيد الاتفاقيات الثنائية أو الموقف الدولية.
بدوره جدد المسؤول المغربي التأكيد على موقف بلاده في دعم وحدة اليمن واستقراره واستعادة مؤسسات الدولة الشرعية بما يحقق السلام لليمن .
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