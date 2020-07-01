الإمارات: 594 حالة شفاء و62 ألف فحص كورونا

الأربعاء 1 يوليه 2020

أعلنت الإمارات، الأربعاء، أن عدد الفحوصات الطبية، التي أجرتها للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الدولة تجاوز حاجز 3.5 مليون فحص باستخدام أفضل وأحدث التقنيات.



وكشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات أنها اجرت مؤخرا أكثر من 62 ألف فحص جديد ساهمت في الكشف عن 402 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة.

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ولفتت الوزارة إلى تسجيل 594 حالة شفاء جديدة، ليبلغ إجمالي حالات الشفاء في الإمارات إلى 38160 حالة.

وأكدت الإحصائيات انخفاض متوسط الإصابات اليومية من 712 حالة خلال شهر مايو إلى 470 حالة خلال شهر يونيو.