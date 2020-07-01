السعودية..5 خطوات للاستعلام عن راتب المعلمين عبر نظام فارس

الأربعاء 1 يوليه 2020

مع دخول لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، اليوم الأربعاء، حيز التنفيذ؛ تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر من المعلمين والمعلمات، استفسارات حول كيفية الاستعلام عن الحالة الوظيفية والراتب الجديد من خلال نظام فارس.



ووفقًا للدليل الإرشادي لنظام فارس فإنه يمكن معرفة الحالة الوظيفية وإجمالي قيمة الراتب من خلال خدمة استخراج تعريف الراتب التي تتطلب بحسب صحيفة عاجل:

1- الدخول على حساب المعلم أو المعلمة في نظام فارس .

2- اختيار صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.

3- خدمة الرواتب والبدلات.

4- استخراج تعريف بالراتب.

Advertisements

5- حدد نوع التعريف والجهة ثم اطبعه أو حمله.

وبحسب نظام فارس فإنه سيظهر في تعريف الراتب، قيمته الإجمالية، والوظيفة والمرتبة أو الدرجة، وتاريخ بداية الخدمة.

ويمكن معرفة قيمة الراتب لشهر معين من خلال الدخول على صلاحية الخدمة الذاتية للموظف في نظام فارس، ثم اختر الشهر المطلوب عرضه، وستظهر لك شاشة في الأسفل وفيها تفاصيل عدة.

وتتضمن هذه التفاصيل «الأشهر التي استلم فيها الراتب، وبيانات الموظف الأساسية، وبيانات الشهر الذي صُرف فيه الراتب، وصافي الاستحقاقات والاستقطاعات، وبيانات أرصدة الإجازات، وبيانات التحويل البنك، ورقم الآيبان، واسم البنك، وصافي التحويل»، وفقًا للدليل الإرشادي لنظام فارس.

وكانت المتحدثة باسم وزارة التعليم «ابتسام الشهري»، قالت إن لائحة الوظائف التعليمية الجديدة اشتملت على مزايا مهنية ومادية، منها المحافظة على مكتسبات شاغلي الوظائف التعليمية في اللائحة السابقة، ومن أهمها عدم المساس بأساس الراتب، بل إن هناك فئات ستحصل على مكاسب مالية بعد عملية التسكين، مشيرةً إلى أن هذه اللائحة ستمكِّن المعلم من الترقية دون الحاجة إلى رقم وظيفي شاغر.

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن العلاوة السنوية في لائحة الوظائف التعليمية الجديدة، تبدأ من 300 ريال، وتصل إلى 640 ريالًا؛ حيث تمّت زيادة الحد الأعلى مقارنةً بسلم رواتب الوظائف التعليمية السابقة.