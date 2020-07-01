ميركل تطالب الاتحاد الاوروبي بالاستعداد لإمكانية عدم التوصل لاتفاق ما بعد بريكست



أعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل الاربعاء أنّ على الاتحاد الأوروبي الاستعداد لإمكانية فشل المباحثات مع بريطانيا بشأن التوصل لاتفاق حول علاقاتهما المستقبلية.

وقالت ميركل أمام البرلمان الألماني "سأستمر في الضغط من أجل حل جيد، ولكن يجب على الاتحاد الأوروبي وألمانيا أيضاً أن يستعدا لحالة عدم التوصل إلى اتفاق"، وذلك تزامناً مع تولي أكبر اقتصاد في أوروبا رئاسة التكتل المكوّن من 27 عضواً.

وأتمت بريطانيا رسمياً خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 كانون الثاني/يناير، وذلك بعد تأجيله عدة مرات.

وصار أمام لندن وبروكسل حتى نهاية كانون الأول/ديسمبر لعقد اتفاق جديد تمامًا أو إنهاء علاقتهما التي استمرت نصف قرن دون خطط محددة لكيفية إدارة التجارة أو التعايش بينهما في مجالات أخرى.

ودون التوصل لاتفاق جديد، سيتم تخفيض العلاقات بينهما إلى الحد الأدنى من المعايير التي وضعتها منظمة التجارة العالمية مع تعريفات عالية وتعطل خطير للأعمال.

وبعد عدة أشهر من التعطيل بسبب جائحة كوفيد-19، أطلق الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الاثنين خمسة أسابيع مكثفة من المفاوضات بشأن اتفاق لتحديد علاقاتهما بعد بريكست، مع حرص لندن على إنهاء الأمور بسرعة.

وفيما يتشبث الطرفان بمواقفهما، أصر رئيس الوزراء بوريس جونسون السبت على أن بريطانيا مستعدة لقبول عواقب عدم التوصل إلى اتفاق إذا لم يتم العثور على أرضية مشتركة.

بدورها شددت ميركل لهجتها، متسائلة في مقابلة إذا كانت لندن تريد حقًا التوصل لاتفاق.

وينبغي على الطرفين التوصل إلى اتفاق بحلول الخريف لمنح البرلمانات الوطنية وكذلك برلمان الاتحاد الأوروبي الوقت الكافي للمصادقة عليه.

