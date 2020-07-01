الإصابات تتجاوز 10.45 مليون.. ولا يوجد دليل علمي على انتقال الفيروس عبر الطعام

في السياسة 1 يوليو,2020 نسخة للطباعة

- 4 وفيات و745 إصابة فـي الكويت

- قطر تدخل المرحلة الثانية من رفع القيود

- العراق يفتح جميع منافذه الحدودية

- 14 رحلة بأول أيام عمل المطارت فـي مصر

- مطار رفيق الحريري يستأنف العمل فـي لبنان نيويورك ـ عواصم ـ وكالات: أظهرت بيانات مجمعة لحالات فيروس كورونا أن عدد الإصابات به حول العالم تجاوز 10.45 مليون حالة حتى اعداد الخبر أمس. وأظهرت أحدث البيانات المتوفرة على موقع جامعة «جونز هوبكنز» الأميركية، أن إجمالي الإصابات بلغ عشرة ملايين و451 ألف حالة. كما أظهرت أن عدد المتعافين تجاوز 5.3 مليون، فيما اقترب عدد الوفيات من 511 ألفا. من جهة أخرى قال خبير التغذية الألماني برنهارد بورديك إنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن على إمكانية إصابة الأشخاص بفيروس كورونا من خلال تناول الأطعمة أو لمس الأطعمة الملوثة. وأضاف الخبير بمركز حماية المستهلك بولاية نوردراين فستفالن الألمانية أن انتقال العدوى عن طريق الأسطح لا يزال مستبعدا للغاية؛ نظرا لأن الفيروسات لا تستقر كثيرا في البيئة المحيطة.

خليجيا، أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و745 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 46940 حالة. من جانبها، دخلت دولة قطر أمس المرحلة الثانية من الرفع التدريجي للقيود التي كانت قد فرضت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). بحسب ما أعلنت وزارة التجارة والصناعة، ووفقا لبيان صادر عنها سيسمح لجميع الأنشطة التجارية باستئناف أعمالها في المجمعات والمراكز التجارية، مع الاستمرار بإغلاق صالات الألعاب والملاهي الترفيهية وصالات التزلج وغرف الصلاة ودور السينما، وكذلك المطاعم داخل هذه المجمعات والمراكز والتي يسمح لها بتقديم خدماتها عبر توصيل الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط، ويمنع إقامة أي فعاليات فنية أو ثقافية أو ترفيهية داخل المجمعات والمراكز التجارية. ويشمل القرار الأنشطة التجارية في الأسواق الشعبية المختلفة.

الى ذلك، أعلن العراق إعادة فتح جميع المنافذ الحدودية أمام استيراد الأكسجين لعلاج المصابين بفيروس كورونا. وقال عمر عدنان الوائلي المدير العام لهيئة المنافذ الحدودية في بيان صحفي إنه تم السماح لكافة المنافذ الحدودية بتسهيل دخول مادة الأكسجين الضروري لدعم المؤسسات الصحية لمعالجة المصابين بفيروس كورونا. من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات في المغرب إلى 12596. وفي مصر، أفادت مصادر مطلعة بشركة مصر للطيران بأنها نظمت أمس 14 رحلة طيران إلى 12 مدينة، من بين 29 نقطة مباشرة ستبدأ رحلاتها خلال يوليو الجاري بعد قرار الحكومة المصرية بعودة حركة الطيران بالمطارات المصرية. وفي لبنان، استأنف مطار رفيق الحريري في لبنان العمل أمس بعد توقف استمر عدة شهور بسبب فيروس كورونا. الى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة فيروس كورونا المستجد في الأراضي الفلسطينية إلى 11 حالة وفاة وأكثر من 3 آلاف إصابة. بدورها، أعلنت السلطات في إسرائيل تسجيل 859 إصابة جديدة بكورونا. ووفقا لما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» فإن هذا يمثل أكبر زيادة يومية للإصابات منذ بداية ظهور الجائحة.

دوليا، أظهرت بيانات وزارة الصحة في البرازيل أنه تم تسجيل 1280 حالة وفاة جديدة بالمرض ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن المرض إلى 59594. فيما قالت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ مليونين و581229 شخصا بزيادة 35664 حالة عن الإحصاء السابق، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع 370 ليصل الإجمالي إلى 126739. الى ذلك، قررت ألمانيا إلغاء قيود السفر إليها بالنسبة لـ11 دولة من خارج الاتحاد الأوروبي. على صعيد متصل، قررت السلطات في أستراليا فرض إجراءات العزل العام على أكثر من 300 ألف شخص في ضواحي شمال ملبورن لمدة شهر اعتبارا من امس لاحتواء خطر تفشي العدوى بعد أسبوعين من زيادة ثنائية الأرقام لحالات الإصابة بفيروس كورونا في فيكتوريا ثاني أكبر ولاية من حيث عدد السكان في أستراليا. وفي الصين، أعلنت لجنة الصحة الوطنية أنها تلقت تقارير عن تسجيل ثلاث حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني أمس، في تراجع لحالات الإصابة اليومية.