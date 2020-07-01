غرق قارب فـي بحيرة وان يقل 60 مهاجرا أردوغان يرى دوافع سياسية وراء معاملة أوروبا لتركيا بشأن كورونا

أنقرة ـ وكالات: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الاتحاد الأوروبي تعامل مع تركيا بشكل مقيد فيما يتعلق بتفشي جائحة فيروس كورونا بسبب ما قال إنه موقف سياسي. ولم يورد تفاصيل أخرى لكن تصريحاته جاءت بعد أن استبعد الاتحاد الأوروبي تركيا، إلى جانب الولايات المتحدة ودول أخرى، من قائمته الأولية للدول الآمنة التي سيسمح الاتحاد بالسفر غير الضروري منها اعتبارا من يوم أمس.وكان أردوغان يتحدث أمام مسؤولين من حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي له.إلى ذلك قال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو إن زورقا غرق في بحيرة وان بشرق تركيا يعتقد أنه كان يحمل ما بين 55 و60 مهاجرا، مضيفا أنه تم انتشال ست جثث حتى الآن.

وأضاف صويلو للصحفيين في إقليم وان أن السلطات اعتقلت 11 شخصا فيما يتعلق بالحادثة موضحا أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة. وذكر مكتب حاكم وان أن الاعتقالات جرت في وقت متأخر السبت.وتقع بحيرة وان قرب الحدود مع إيران، حيث يعبر المهاجرون القادمين من إيران وأفغانستان ودول أخرى باستمرار إلى تركيا متجهين غربا نحو أوروبا.ولقى سبعة أشخاص مصرعهم وتم إنقاذ 64 عندما غرق قارب يحمل مهاجرين من باكستان وبنجلادش وأفغانستان في البحيرة في ديسمبر.