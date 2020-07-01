استئناف تجارب عقار هيدروكسي كلوروكين

لندن ـ رويترز: تُستأنف تجربة عالمية لاختبار قدرة عقار الملاريا هيدروكسي كلوروكين على الوقاية من الإصابة بمرض كوفيد 19 بعد موافقة الجهات الرقابية البريطانية. واتخذت هيئة الرقابة على الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية قرارها بعدما أن أظهرت تجربة بريطانية أخرى أن العقار ليس مفيدا في علاج المرضى المصابين بالفعل بكوفيد 19 وهو المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد. ويشارك في التجربة نحو 40 ألفا من العاملين بالرعاية الصحية وغيرهم من المعرضين للخطر على مستوى العالم وتقودها وحدة ماهيدول ـ أوكسفورد لأبحاث الطب الاستوائي بجامعة أوكسفورد وذلك في العاصمة التايلاندية بانكوك.

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