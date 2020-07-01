الكهرباء تعلن توقف وحدتين توليديتين عن العمل في محطة العمارة الغازية

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الكهرباء تعمل بمساعي حثيثة وعلى مدار الساعة رغم الظروف الحالية وتداعياتها الصحية والاقتصادية من اجل رفع معدلات الإنتاج في محطات التوليد وزيادة ساعات تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية وحسب توجيهات رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي".وأضافت أن "العوارض الفنية الطارئة وبعض الظروف التي من شأنها أن تربك العمل تتسبب بضياع وفقدان بعض طاقات المنظومة الكهربائية"، مشيرة الى أنه "توقفت اليوم الأربعاء الوحدتين التوليدية الاولى والثالثة عن العمل في محطة العمارة الغازية والتي نتج عنها خروج مايقارب ٢٠٠ميكا واط من المنظومة بسبب انخفاض تجهيز الغاز الطبيعي للمحطة من حقل الحلفاية النفطي والذي يدار من قبل شركة (بترو جاينا)".

ولفتت الوزارة الى أن "الشركة قررت تسريح العديد من العمال والحراس العاملين في الحقل من سكنة ناحية الكحلاء تماشيا مع مقررات منظمة أوبك حول تخفيض معدلات انتاج النفط الخام لجميع دول اوبك، الامر الذي دعا المسرحين من العمال والحراس للتظاهر ونصب خيام امام مداخل الحقل النفطي ومنع الخبراء والمنتسبين والمواد من الدخول والخروج من والى الحقل النفطي المذكور والذي تسبب في انخفاض معدلات انتاج الغاز بشكل تدريجي وعدم تجهيز المحطة بالكميات المطلوبة وتوقف وحدتين توليديتين عن العمل حاليا".