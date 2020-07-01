الكهرباء تعلن توقف وحدتين توليديتين عن العمل في محطة العمارة الغازية

اعلنت وزارة الكهرباء، الاربعاء، عن توقف وحدتين توليديتين عن العمل في محطة العمارة الغازية.
وأضافت أن "العوارض الفنية الطارئة وبعض الظروف التي من شأنها أن تربك العمل تتسبب بضياع وفقدان بعض طاقات المنظومة الكهربائية"، مشيرة الى أنه "توقفت اليوم الأربعاء الوحدتين التوليدية الاولى والثالثة عن العمل في محطة العمارة الغازية والتي نتج عنها خروج مايقارب ٢٠٠ميكا واط من المنظومة بسبب انخفاض تجهيز الغاز الطبيعي للمحطة من حقل الحلفاية النفطي والذي يدار من قبل شركة (بترو جاينا)".
ولفتت الوزارة الى أن "الشركة قررت تسريح العديد من العمال والحراس العاملين في الحقل من سكنة ناحية الكحلاء تماشيا مع مقررات منظمة أوبك حول تخفيض معدلات انتاج النفط الخام لجميع دول اوبك، الامر الذي دعا المسرحين من العمال والحراس للتظاهر ونصب خيام امام مداخل الحقل النفطي ومنع الخبراء والمنتسبين والمواد من الدخول والخروج من والى الحقل النفطي المذكور والذي تسبب في انخفاض معدلات انتاج الغاز بشكل تدريجي وعدم تجهيز المحطة بالكميات المطلوبة وتوقف وحدتين توليديتين عن العمل حاليا".
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