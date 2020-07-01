رسمياً.. الانيق يجدد ثلاثة عقود ويضم لاعباً من النجف

رياضة 2020-07-01 | 20:12 843 مشاهدة أعلن نادي الطلبة الرياضي، تجديد عقود ثلاثة لاعبين من فريق الكرة، فيما كشف عن صفقة جديدة لتمثيل الفريق في الموسم المقبل. وذكر النادي في بيان أن "اللاعبين محمد زامل (لبه) وعلي لطيف وفراس فنجان، جددوا عقودهم مع الانيق". وأضاف ان "اللاعب علي قاسم، وقع رسمياً للأنيق قادماً من النجف".

المحرر: محمد خليل

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