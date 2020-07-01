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انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات بكورونا في ايطاليا

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أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس في البلاد.
وذكرت الوزارة في بيان، أنه "تم تسجيل 21 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بكورونا في إيطاليا 34788 حالة".

وأضافت أن "حصيلة الإصابات بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الجائحة بلغت 240760، بعد تسجيل 187 إصابة جديدة منذ يوم الثلاثاء"، مبينة أن "هذه الإحصاءات تشمل حالات الوفاة وكذلك حالات الشفاء من العدوى، والتي ازداد عددها، منذ يوم الأمس، بـ 469 حالة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه 190717".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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