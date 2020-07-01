انخفاض ملحوظ بعدد الإصابات بكورونا في ايطاليا

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، عن تسجيل 187 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد.
وأضافت أن "حصيلة الإصابات بالفيروس في إيطاليا منذ بداية الجائحة بلغت 240760، بعد تسجيل 187 إصابة جديدة منذ يوم الثلاثاء"، مبينة أن "هذه الإحصاءات تشمل حالات الوفاة وكذلك حالات الشفاء من العدوى، والتي ازداد عددها، منذ يوم الأمس، بـ 469 حالة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد 190717".
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