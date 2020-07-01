تشكيلة كاملة متاحة 'مجاناً' في الميركاتو الصيفي

اللاعبون في التقرير التالي تنتهي عقودهم وسيكونون متاحين مجاناً في الميركاتو:

حراسة المرمى

في حراسة المرمى يوجد الإنجليزي جو هارت (33 عاما) الذي أنهى عقده مع نادي بيرنلي، منحدرا من مكانة مرموقة كونه حارس منتخب بلاده وفريق مانشستر سيتي في السابق ولكن قدوم بيب جوارديولا إلى معقل الاتحاد أفسد عليه الأمور.



ويعرف اللاعب أن وضعه الحالي ليس مثاليا نظرا لأنه لم يخض أي مباراة مع بيرنلي هذا الموسم ولكنه ما زال يثق بقدرته على الاستمرار على أعلى مستوى، قائلا في حواره بالأمس مع شبكة «بي بي سي» البريطانية: «مازلت صغيرا عندما يتعلق الأمر بحراس المرمى، وليس لدي وهم بأن يتصل بي ريال مدريد لأكون بديل كورتوا، ولكنني أعلم أنني ما زلت أملك القدرة على تقديم أشياء جيدة».أقرأ أيضا: جو هارت يطلب فرصة جديدة: ريال مدريد لن يتصل بي لأكون بديلا لكورتواالدفاعهناك جابرييل ميركادو، البالغ من العمر 33 عاما، الذي أنهى عقده مع الريان القطري، وكان قد قدم مستوى كبير خلال السنوات الثلاثة التي قضاها مع إشبيلية جعله ينضم إلى منتخب الأرجنتين في مونديال 2018، وبعد ذلك قرر أن يخوض مغامرة في قطر العام الماضي ويبدو أنها على وشك الانتهاء.

تياجو سيلفا، البالغ من العمر 35 عاما، الذي دافع عن شعار باريس سان جيرمان منذ وصوله في عام 2012، وأظهر شعوره «بخيبة أمل» بسبب رحيله عن النادي، لكن ليوناردو لم يمنحه أي خيار للاستمرار.

يان فيرتونخين، البالغ من العمر 33 عاما، انتهي عقده مع توتنهام هوتسبير ولكنه سيكمل معهم الدوري الإنجليزي حتى النهاية، وبمجرد تركيزه على مستقبله فيبدو أنه لن يعاني من صعوبات نظرا لعدد الأندية الكثير التي ترغب في ضمه بسبب خبرته الدفاعية.

هجوم على أعلى مستوي

ماريو جوتزه، البالغ من العمر 28 عاما، سيترك بوروسيا دورتموند بعد العودة إليه في 2016 قبل أن يصبح بطل مونديال البرازيل 2014، والآن انخفض مستواه كثيرا وأخبره النادي أنه لن يعتمد عليه في الموسم المقبل.

ديفيد سيلفا، صاحب الـ 34 عاما، انتهي عقده مع مانشستر سيتي.

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ويليان، البالغ من العمر 31 عاما، ينتهي عقده مع تشيلسي ولكنه سيكمل معهم حتى نهاية الموسم الجاري، ثم بعد ذلك يبدأ النظر بشأن وجهته المقبلة حيث سيكون أمامه العديد من العروض.

بيدرو رودريجيز (32 عاما) أيضا ينتهي عقده مع تشيلسي وسيكمل الموسم معهم حتى النهاية، ويعتبر نادي روما الإيطالي وجهته المنتظرة.

لوكاس رودريجو بيليا (34 عاما) ينتهي عقده مع إي سي ميلان الإيطالي، ويبدو أن الأرجنتيني سيودع كرة القدم الأوروبية حيث يرغب نادي إنديبندينتي الأرجنتيني في عودته إليه مرة أخرى.

زلاتان إبراهيموفيتش، السويدي البالغ من العمر 38 عاما، ويعتبر أكثر هؤلاء اللاعبين تألقا وينتهي عقده مع إي سي ميلان، وبالرغم من تقدمه في العمر إلا أنه مهاجم كبير وأسطوري معززا هجوم الروسونيري منذ قدومه في يناير الماضي، وهو الآن ينتظر تحديد وجهته المقبلة وقد يتم التجديد معه من قبل ميلان.

إدينسون كافاني، البالغ من العمر 33 عاما، أنتهي عقد الأوروجوياني مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالفعل بعدما أصبح الهداف التاريخي له، ويعتبر نادي روما الأقرب لضمه، بينما اختفى أتلتيكو مدريد من الصراع على ضمه بعدما أصابه الإحباط في سوق الانتقالات الشتوي الماضي ولم يعد اللاعب ضمن أولوياته.