هبوط حاد في مخزونات الخام وتراجع بإيرادات النفط الأميركي

وهبطت مخزونات الخام 7.2 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 533.5 مليون برميل، وذلك بالمقارنة مع توقعات محللين بانخفاض قدره 710 آلاف برميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة إن "مخزونات الخام في مركز التسليم في كاشينغ بولاية أوكلاهوما تراجعت بواقع 263 ألف برميل الأسبوع الماضي".



وأضافت أن "استهلاك الخام في مصافي التكرير زاد بمقدار 193 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي".

وصعدت معدلات تشغيل المصافي بمقدار 0.9 نقطة مئوية على مدار الأسبوع.

وأوضحت الإدارة ان "مخزونات البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت 1.2 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 256.5 مليون برميل، مقارنة مع توقعات المحللين لانخفاض قدره 1.6 مليون برميل".

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة تراجع مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 593 ألف برميل على مدار الأسبوع إلى 174.1 مليون برميل، مقابل توقعات لنزول قدره 393 ألف برميل.



وأفادت الإدارة بأن "صافي واردات الولايات المتحدة من الخام انخفض الأسبوع الماضي بمقدار 506 آلاف برميل يوميا إلى 2.88 مليون برميل يومياً".