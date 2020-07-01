النقل: الخطوط الجوية تستأنف رحلاتها المباشرة الى بيروت غداً وفق شروط وضوابط

اعلنت وزارة النقل، الاربعاء، أن الخطوط الجوية العراقية تستأنف رحلاتها المباشرة الى بيروت غداً الخميس وفق شروط وضوابط صحية مشددة.



وقال وزير النقل ناصر الشبلي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "سيتم استئناف الرحلات الجوية للناقل الوطني من محطة مطار بغداد الدولي إلى محطة مطار رفيق الحريري في بيروت ابتداءً من يوم غدٍ الخميس الموافق 2/7/2020".

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وأضاف أنه "بعد التباحث مع الجانب اللبناني وادارات المطارين تم الاتفاق على عودة استئناف الرحلات التجارية بين البلدين وبواقع رحلتين مجدولتين اسبوعياً على ان يتم التزام المسافرين بالاجراءات الصحية والوقائية المتبعة في البلدين"، مؤكداً أن "أسطول الناقل الوطني أسطولًا لكل العراقيين يسعى لتقديم أفضل خدماته في أحنك الظروف وجميع المناسبات خدمة للصالح العام".

ولفت بيان الوزارة الى أن "السلطات اللبنانية وضعت عدة ضوابط وشروط صحية للمسافرين الوافدين الى لبنان ومنها استيفاء مبلغ (100) دولار عن كل مسافر مغادر من بغداد الى بيروت لاجراء فحص (PCR) الخاص بفيروس كورونا والذي سيتم في بيروت وكذلك ملئ المسافر الاستمارة الصادرة من وزارة الصحة اللبنانية قبل الوصول الى اراضيها اضافة الى حيازة المسافر بوليصة تأمين صالحة لمدة إقامته في لبنان تغطي كافة تكاليف العلاج من وباء "كورونا" على الأراضي اللبنانية بأستثناء الدبلوماسين وافراد المنظمات الدولية".