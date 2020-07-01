قالت صحيفة "وول ستريت جورنال"، إن السعودية هددت بإشعال حرب لأسعار النفط ما لم يقم أعضاء آخرون في "أوبك" بالتعويض عن فشلهم في الامتثال للتخفيضات الإنتاجية الأخيرة للمنظمة.
يذكر أن بلدانا في المنظمة، مثل العراق ونيجيريا، تخلفت عن الامتثال للتخفيضات في مايو وفي اتفاقات سابقة للمنظمة.
وكانت أربعة مصادر في "أوبك+"، قالت أمس الثلاثاء إن منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وروسيا ستخففان على الأرجح من التخفيضات القياسية في إنتاج النفط، بدءا من شهر أغسطس المقبل.
واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، الذين يشكلون ما يعرف بمجموعة "أوبك+"، على خفض قياسي للإنتاج قدره 9.7 مليون برميل يوميا، من مايو الماضي ولمدة شهرين ثم مددت فترة الخفض إلى يوليو الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة اميركية: السعوديون يهددون بحرب جديدة لأسعار النفط مع أقرانهم في أوبك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.