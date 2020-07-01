تسجيل ٢٥٩ اصابة بكورونا خلال ٢٤ ساعة في كردستان



أعلنت دائرة صحة إقليم كردستان، الأربعاء، عن تسجيل ٢٥٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ٢٤ ساعة في الاقليم. وذكرت الدائرة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "الإقليم سجّل خلال الـ 24 ساعة الماضية، ٢٥٩ اصابة جديدة بفيروس كورونا". وأضافت أنه "تم تسجيل ست حالات وفاة بالوباء".

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