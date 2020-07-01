مصدر: الكاظمي يجتمع مع الحشد ومكافحة الارهاب وينهي الخلاف القائم

وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الكاظمي اجتمع، اليوم، مع الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب لإنهاء الخلاف القائم".

وأضاف أن "الكاظمي أكد على اهمية هذين الجهازين في دحر الارهاب والتي لها الفضل بتحرير العراق من تنظيم داعش"، مبيناً أن "الكاظمي شدد على عدم تفريقه بين هذه الاجهزة من جيش وشرطة وحشد ومكافحة الارهاب".

