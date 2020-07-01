أفاد مصدر مطلع، الأربعاء، بأن القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، اجتمع مع قيادات الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الإرهاب.
وقال المصدر لـ الخليج 365، إن "الكاظمي اجتمع، اليوم، مع الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب لإنهاء الخلاف القائم".
وأضاف أن "الكاظمي أكد على اهمية هذين الجهازين في دحر الارهاب والتي لها الفضل بتحرير العراق من تنظيم داعش"، مبيناً أن "الكاظمي شدد على عدم تفريقه بين هذه الاجهزة من جيش وشرطة وحشد ومكافحة الارهاب".
وأضاف أن "الكاظمي أكد على اهمية هذين الجهازين في دحر الارهاب والتي لها الفضل بتحرير العراق من تنظيم داعش"، مبيناً أن "الكاظمي شدد على عدم تفريقه بين هذه الاجهزة من جيش وشرطة وحشد ومكافحة الارهاب".
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر: الكاظمي يجتمع مع الحشد ومكافحة الارهاب وينهي الخلاف القائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.