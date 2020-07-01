"فتنة الفنان" الإثيوبي القتيل.. 81 ضحية خلال يومين

قتل 81 شخصا بينهم 78 مدنيا و3 من عناصر الشرطة خلال يومين من احتجاجات وأعمال عنف عرقية شهدتها إثيوبيا على خلفية مقتل فنان شهير من عرقية أورومو.

وقال نائب مدير الشرطة في إقليم أوروميا، إنه تم توجيه تهم محاولات اغتيال قيادات في حزب الازدهار الذي يرأسه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد إلى الناشط الأورومي جوهر محمد.

وأكد نائب مدير الشرطة في إقليم أوروميا، في بيان له، أن تم توجيه اتهامات أيضا له بإعادة محاولات الاغتيالات التي حدثت في يونيو/حزيران 2019.

وأوضح، أن الناشط الأورومي جوهر محمد متورط أيضا في محاولة اختطاف جثة الفنان القتيل والذهاب بها إلى مقر حزب الازدهار لكي تكون غطاء لاغتيال قيادات في الحزب.

وأكد نائب مدير الشرطة في إقليم أوروميا، أنه تم إحباط محاولة خطف ثانية لجثمان المطرب القتيل من منزل أسرته في مدينة إمبو من قبل مجموعة مسلحة ما أسفر عن مقتل خاله.

وأضاف أنه تم اعتقال رئيس حزب بندراس المعارض في أديس أبابا بتهمة التحريض على أعمال الشغب والعنف.

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واندلعت مظاهرات احتجاجية في أديس أبابا للتعبير عن الغضب بعد مقتل الفنان الإثيوبي الشهير هاتشالو هونديسا بعد تعرضه لإطلاق نار منتصف ليل الإثنين في ضاحية مجمع جالان السكني جنوب العاصمة.

وفور سماع نبأ وفاة الفنان الإثيوبي قام محبوه بإغلاق تام لمداخل العاصمة أديس أبابا التي شهدت مظاهرات ووضع الحواجز وحرق الإطارات على الطرق الرئيسة تعبيرا عن الغضب.

ولم يعرف على الفور الدوافع وراء مقتل الفنان الإثيوبي الذي ينحدر من قومية الأورومو.

وأعرب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في بيان عن إدانته للحادث، قائلا: "لقد فقدنا حياة ثمينة، نحن نتطلع إلى تحقيق الشرطة الكامل في هذا العمل الوحشي".

وأمس الثلاثاء، أعلنت مفوض الشرطة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، مقتل وإصابة أشخاص في ثلاثة انفجارات بالعاصمة الإثيوبية خلال الاحتجاجات الأخيرة.

وأضاف إنديشو تاسيو، إنه تم القبض على 35 شخصا بينهم الناشط الأورومي جوهر محمد على خلفية اختطاف جثمان الفنان القتيل هاتشالو هونديسا .

وأكد أنه تم اختطاف الجثمان خلال نقله للدفن ووضعوه المحتجين بمقر الحزب الحاكم احتجاجا على مقتله.