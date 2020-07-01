البرلمان العربي يطالب بموقف موحد ضد التدخلات الخارجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دعا الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي، الأربعاء، إلى موقف موحد لمواجهة المخاطر المحدقة بالأمة والتصدى للتدخلات التي تمس سيادة الدول العربية وتزعزع أمنها واستقرارها.



وأكد السُّلمي، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للعمل البرلماني، الذي يوافق 30 يونيو/ حزيران من كل عام، أن "العالم العربي يمر بظروف دقيقة، والبرلمان يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقه ولذلك يعمل على تعزيز التكامل العربي".

وثمن السلمي عالياً الدور الذي يقوم به البرلمانيون العرب لرفعة وتقدم أوطانهم والدور والجهد المقدر الذي يضطلعون به فى إطار اختصاصهم الرقابي والتشريعي، مقدما لهم تحية إجلال وتقدير في يومهم العالمي.

وكان البرلمان العربي أقر، الأربعاء الماضي، استراتيجية عربية موحدة للتعامل مع الأطماع التركية والإيرانية في المنطقة العربية، ووقف تدخلاتهما.

وتهدف الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع إيران إلى وقف جميع تدخلات النظام الإيراني فى الشؤون الداخلية للدول العربية، والتصدي لسياساته العدائية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ومنع تكوين أي ميليشيات مُسلحة أو تنظيمات ترتبط بالنظام الإيراني داخل الدول العربية.

كما حددت الاستراتيجية التحديات ومصادر التهديد في التعامل مع تركيا ومنها: الأطماع التوسعية في المنطقة العربية، والتدخل العسكري التركي المباشر في سوريا وليبيا، والانتهاك المستمر لسيادة العراق.

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إضافة إلى تكوين ودعم الميليشيات والجماعات المُسلحة وتزويدها بالأسلحة المتطورة في سوريا وليبيا، ونقل الإرهابيين والمرتزقة إلى ليبيا، الأمر الذي يُغذي الصراع المُسلح ويُطيل أمده ويُهدد مصالح الدول العربية المُجاورة.

كما شملت احتضان تركيا ودعمها لأفراد وجماعات ومنابر إعلامية وقنوات فضائية هدفها إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار في عددٍ من الدول العربية، والتحكم والسيطرة على منابع وممرات ومصادر المياه التي تُغذي سوريا والعراق الأمر الذي يُعرض أمنهما المائي للمخاطر.

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أن "التطورات المتسارعة في العالم العربي وصلت إلى درجةٍ في غاية الخطورة تجاوزت مرحلة تهديد الأمن والاستقرار في المنطقة العربية إلى نزعة الاحتلال العسكري المباشر من قبل الدول الإقليمية ذات التوجهات الاستعمارية الطامعة في وضع يدها على ثروات الشعب العربي واتخاذ الأراضي العربية ساحةً للصراعات".

ورحب رئيس البرلمان العربي، فى كلمته خلال الجلسة، بإعلان القاهرة الذي أطلقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتسوية الأزمة في ليبيا والجهود التي يبذلها الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لجمع أطراف الصراع في ليبيا على طاولة الحوار السياسي.

وطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وإخراج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة واعتماد الحل السياسي لتسوية الأزمة في ليبيا.