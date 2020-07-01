فرنسا تقرر سحب "وحداتها" من عملية للحلف الأطلسي في المتوسط بسبب خلافاتها مع تركيا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - باخرة عسكرية فرنسية في المتوسط

قررت فرنسا الأربعاء سحب "وحداتها" من عملية سي غارديان التي تشارك فيها إلى جانب حلف شمال الأطلسي في المتوسط، بسبب خلافاتها مع تركيا. واتهمت باريس مؤخرا على لسان رئيس الجمهورية إيمانويل ماكرون أنقرة بلعب دور "إجرامي" في ليبيا.

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الأربعاء أن فرنسا قررت الانسحاب موقتا من عملية للأمن البحري لحلف شمال الأطلسي في المتوسط، بسبب خلافاتها مع تركيا منذ أشهر خصوصا بسبب النزاع في ليبيا.

وقالت الوزارة في مؤتمر صحفي عبر الهاتف في أجواء توتر شديد بين باريس وأنقرة منذ أشهر خصوصا حول ملف ليبيا "قررنا سحب وحداتنا موقتا من عملية سي غارديان" بانتظار تصحيح الوضع.

ويتواصل تصعيد لهجة الانتقادات بين باريس وأنقرة على خلفية الملف الليبي، إذ اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الإثنين تركيا بنقل مقاتلين إلى ليبيا، معتبرا الدور التركي في هذا البلد المغاربي "مسؤولية تاريخية وإجرامية". وتدعم أنقرة سياسيا وعسكريا حكومة الوفاق في طرابلس المعترف بها دوليا. كما انتقد ما أسماه "تناقض" موسكو بوجود ميليشيا روسية خاصة في ليبيا وليس جنود من الجيش الأحمر.