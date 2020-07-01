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انطلاق عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 1 يوليه 2020

انطلاق عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء

متابعات_ الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة ، مساء الأربعاء، انطلاق عملية عسكرية ضد أهداف مشروعة لمليشيا الحوثي الانقلابية في صنعاء.

 

وقال التحالف، في بيان له، إن العملية تهدف إلى تحيبد وتدمير القدرات النوعية للمليشيا الحوثية والتي تستخدمها في شن عمليات إرهابية.

 

 

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ولم يكشف التحالف عن تفاصيل أخرى حول العملية وذكر أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا في وقت لاحق اليوم للحديث عنها .

 

وأكدت مصادر محلية وشهود عيان وفقا لـ"العين الإخبارية" أن مقاتلات التحالف العربي بقيادة السعودية، شنت الأربعاء سلسلة غارات مكثفة استهدفت مواقع تجميع الطائرات المسيرة بدون طيار والصواريخ الباليستية شمالي صنعاء.

 

وكانت المليشيا الحوثية، قد صعدت خلال الفترة الماضية من عملياتها الإرهابية في عدد من المحافظات وخصوصا مأرب والجوف والبيضاء بهدف إفشال جهود الأمم المتحدة لإحياء عملية السلام.

 

كما شنت المليشيات هجمات إرهابية، بالصواريخ والطائرات المسيرة، حاولت استهداف مواقع مأهولة بالسكان داخل الأراضي السعودية تم اعتراضها جميعا.

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