شكرا لقرائتكم وزير الصناعة السعودي للعربية: نستهدف إنتاج 10 ملايين كمامة يومياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال وزير الصناعة السعودي، بندر الخريف، لقناة "العربية" إن إنتاج المملكة من الكمامات تضاعف 5 مرات خلال أزمة كورونا.

وأوضح الوزير أن إنتاج السعودية من الكمامات وصل إلى مستوى قياسي بلغ 2.5 مليون كمامة يومياً.

وذكر أن الحجم المستهدف من الإنتاج يصل إلى 10 ملايين كمامة يومياً.

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وتعمل السعودية على تعزيز جاذبية الصناعة المحلية، عبر عدد من المبادرات والقرارات على مختلف المستويات الجمركية والمالية والتنظيمية.

وتركز المملكة على مبادرات وتشريعات هدفها تسهيل الاستثمارات في قطاعات صناعية حيوية ومتعددة، من بينها قطاع التعدين.

ويجري العمل في وزارة الصناعة السعودية على تعديل وتوسيع برنامج المبادرات لتحفيز القطاع الخاص، للتوسع في قطاعات إنتاجية مهمة برزت الحاجة على نطاق عالمي لها خلال فترة جائحة كورونا.

ومن بين القطاعات التي ستحصل على الاهتمام والتركيز في المرحلتين الحالية والمقبلة، قطاعات المصانع المتعلقة بالأغذية والأدوية التي استفادت من حزم الدعم، كما شهدت منتجات هذه المصانع طلباً متزايداً خلال فترة الجائحة على مستوى إقليمي وعالمي.