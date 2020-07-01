الصين سترسل أول مسبار لها باتجاه المريخ نهاية يوليو

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







أعلنت الصين الأربعاء أنها سترسل نهاية يوليو مسباراً وروبوتاً صغيراً مسيّراً باتجاه المريخ في أول مهمة لها نحو الكوكب الأحمر.

ويستثمر هذا البلد مليارات الدولارات في برنامجه الفضائي مع إطلاق أقمار اصطناعية وإمكانية إرسال مهمة مأهولة إلى القمر فيما اطلقت مركبة جديدة خلال مايو.

وقال مركز عمليات الفضاء في وينشانغ (جنوب الصين) "سيتم اختيار موعد مناسب (..) خلال الفترة بين 20 يوليو و25 منه لاطلاق المسبار تيانوين-1 باتجاه المريخ".

وشدد البيان المقتضب الذي نشر على شبكة التواصل الاجتماعي "ويتشات"، "نتمنى مسبقا النجاح الكامل للمهمة!".

وتحتاج الرحلة بين الأرض والمريخ إلى سبعة أشهر تقريبا ولن يصل المسبار الصيني إلى وجهته قبل 2021. وتتغير المسافة باستمرار لكنها 55 مليون كيلومتر كحد ادنى.

Advertisements

وتحمل المهمة اسم "تيانوين" (أسئلة إلى السماء) ولها ثلاثة أهداف، وضع مسبار في مدار المريخ وجعله يحط على سطح الكوكب الأحمر ومن ثم تسيير روبوت على السطح لإجراء تحاليل.

وسبق للصين أن أنجزت عملية مماثلة على القمر حيث أنزلت مسبارا صغيرا مسيرا على دواليب سمي "أرنب اليشم" ومن ثم مسبارا آخر في يناير 2019 على الجانب المعتم للقمر في سابقة عالمية.

والصين ليست البلد الوحيد الذي ينوي إرسال مهمات إلى المريخ. فالولايات المتحدة التي سبق لها ان أرسلت أربعة مسبارات إلى المريخ ستطلق نهاية يوليو، مسبارها الخامس "برسفيرينس".

وستطلق الإمارات العربية المتحدة كذلك خلال الشهر الحالي أول مسبار عربي باتجاه الكوكب الأحمر انطلاقا من اليابان.

في المقابل، أرجئت مهمة "إيكزومارس" الروسية-الأوروبية إلى 2022 بسبب مشاكل تقنية فاقمت من حدتها جائحة كوفيد-19 بعدما كان من المقرر إرسال روبوت إلى المريخ خلال الصيف الحالي.